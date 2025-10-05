Погода в октябре: стоит ли ждать 'бабьего лета' и как изменится температура

Несмотря на охватившее Украину заметное похолодание, в октябре еще возможны значительные колебания температуры в сторону повышения. В Укргидрометцентре отмечают, что середина осени традиционно сопровождается такими "температурными качелями".

Об этом в интервью рассказала представительница центра Наталья Птуха. По ее словам, первая декада октября характеризуется прохладной погодой, температура в основном соответствует средним климатическим нормам, хотя на Западе может быть несколько ниже.

Вторая декада месяца, по прогнозам синоптика, также будет в пределах типичных для этого периода климатических показателей. Определенное потепление и вероятное наступление так называемого "бабьего лета" прогнозируется на третью декаду октября.

"По нынешним расчетам, существует вероятность, что в третьей декаде месяца температура немного повысится по сравнению с обычными октябрьскими показателями – на несколько градусов выше климатической нормы", – отметила эксперт, уточнив, что потепления следует ожидать после 20-х чисел месяца.

Почему в Украине ощутимы резкие колебания температуры

Пока стабильного похолодания в стране не ожидается, поскольку резкие перепады температуры – характерная особенность середины осени.

Как объясняет Наталья Птуха, из-за географического расположения Украины сюда могут поступать как арктические воздушные массы, резко снижающие температуру, так и теплые потоки из южных широт. Именно такое чередование холодных и тёплых воздушных масс традиционно наблюдается в течение осенних сезонов.

Синоптики советуют регулярно проверять обновленные прогнозы погоды, чтобы быть в курсе изменений.

