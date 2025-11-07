Помогает сэкономить использование счетчика 'день-ночь' и какова его стоимость

С июня 2024 года украинцы платят за электроэнергию по новому тарифу — 4,32 грн за кВтч, что заставило многих задуматься над экономией. Один из способов уменьшить затраты – установить двухзонный счетчик, фиксирующий потребление электроэнергии отдельно днем и ночью.

Благодаря этому устройству ночной тариф (с 23:00 до 7:00) составляет всего 2,16 грн за кВт·ч, то есть вдвое меньше дневного. Об этом пишет 24 tv.ua.

Принцип работы прост:

с 7:00 до 23:00 электроэнергия оплачивается по стандартному тарифу;

с 23:00 до 7:00 - со скидкой 50%.

Таким образом, перенеся часть потребления на ночной период, семья может существенно снизить сумму в платежке.

Как установить двухзонный счетчик

Подать заявку можно через онлайн-кабинет энергопоставщика (например, YASNO для Киева), сервисы облэнерго в Viber, Telegram или через Действие. После заключения договора специалисты приезжают, демонтируют старый прибор, устанавливают новый и программируют его под режим "день-ночь". Стоимость услуги – от 3199 грн, в которую входит сам счетчик, монтаж и настройка. Дальнейшее обслуживание, плановые проверки или замена неисправного устройства производятся за счет энергокомпании.

Потребитель также может самостоятельно приобрести сертифицированный счетчик, прошедший поверку. В таком случае следует подать заявление на передачу прибора на баланс энергопоставщика. Цена счетчика колеблется от 1300 до 2800 грн. в зависимости от модели.

Передавать показатели можно онлайн – через личный кабинет, мобильное приложение, мессенджеры или по телефону. В счетчиках дневной и ночной учет отображается отдельно (например, Т1 – день, Т2 – ночь), поэтому достаточно записать оба значения и внести их в систему.

Сколько можно сэкономить

Эффективность двухзонного счетчика зависит от того, как потребитель готов изменить график использования техники. Больше электроэнергии потребляют стиральная машина, бойлер, обогреватели и мультиварки, поэтому стоит программировать их на работу после 23:00.

Например, если домохозяйство использует около 400 кВтч в месяц, а часть потребления перенести на ночной период, экономия может достигать 20–60%. В денежном исчислении это уменьшает сумму в платежке с 1728 грн до 700–1100 грн.

Впрочем, специалисты отмечают: двухзонный тариф эффективен только при стабильной подаче электроэнергии ночью. В связи с продолжающимися в большинстве регионов отключениями использование такого счетчика может быть менее выгодным в периоды длительных ограничений.

Несмотря на это, переход на двухзонный учет остается одним из самых действенных способов сократить расходы на электроэнергию, особенно для семей, которые могут гибко управлять своим энергопотреблением.

