Продукт с ЕС заполонил украинский рынок: названы причины

Украина активно увеличивает импорт свинины, что приобрело значительный масштаб в 2025 году. За восемь месяцев года объем импорта свежего и мороженого мяса практически в восемь раз превысил показатели 2024 года, что является рекордным результатом с начала войны.

Согласно данным "Клуба аграрного бизнеса Украины" (УКАБ), в период с января по август Украина импортировала 14,9 тыс. тонн свинины, что на 7,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это самый большой показатель с 2022 года.

Максимальные объемы пришлись на июль и август, когда в страну завезли более 7,7 тыс. тонн мяса. В частности, августовский импорт составил 4,6 тыс. тонн, что на 48% больше по сравнению с июлем. Уже за первые две недели сентября импортировано 3,2 тыс. тонн.

Основными поставщиками свинины для Украины стали Дания, Польша и Нидерланды. Эксперты прогнозируют, что до конца года объем импорта может достичь 25 тыс. тонн, причем основная часть поставок придется на вторую половину 2025 года.

Почему растет импорт свинины?

Одной из основных причин активного импорта является сокращение поголовья свиней в Украине. За зимний период численность свиней снизилась до 4,5 млн голов, в основном из-за уменьшения поголовья в хозяйствах населения. Это привело к дефициту свинины на внутреннем рынке и росту цен.

Как отмечает аналитик УКАБ Максим Гопка, в сентябре закупочные цены на свиней беконных пород составляли 98–100 грн за килограмм, что на 34% больше, чем в начале года, а в годовом измерении рост составляет 60%.

В то же время стоимость свинины в странах Евросоюза снизилась, что сделало европейских поставщиков привлекательными для украинских покупателей. Импорт свинины из ЕС стал альтернативой отечественному производству, где цены остаются высокими из-за дефицита предложения.

Прогнозы по ценам

Снижение импорта возможно только при условии восстановления поголовья свиней в Украине. По данным Госстата, на 1 сентября количество свиней в стране составило 4,8 млн голов, что на 7% больше по сравнению с январем 2025 года, но все еще на 5% меньше, чем в прошлом году.

Восстановление поголовья происходит преимущественно на предприятиях, на которые приходится 65% общего количества свиней в стране. Аналитики считают, что постепенный рост поголовья может привести к снижению импортных объемов и стабилизации цен на свинину на внутреннем рынке.

