Прогноз магнитных бурь: какой будет солнечная активность 30 августа

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, а значит, и на самочувствие людей. В этот период некоторые жалуются на головную боль, усталость или повышенную раздражительность.

30 августа ожидается геомагнитная активность уровня 1,7. Все эти показатели остаются в зеленой зоне и не превышают уровень, который может существенно отразиться на жизни людей. В то же время прогнозы могут изменяться, ведь наблюдения за Солнцем обновляются каждые несколько часов. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце, во время которых в космос выбрасываются потоки заряженных частиц. Достигнув Земли, они взаимодействуют с магнитосферой, вызывая колебания разной интенсивности. Если К-индекс ниже 4, большинство людей их даже не чувствуют. Начиная с уровня 5 и выше, влияние может ощутимым – от ухудшения самочувствия до перебоев в работе мобильной связи, спутников или радиосистем. Самые сильные бури, достигающие показателей 7–8, способны подарить еще и редкое зрелище – полярные сияния.

Чтобы легче перенести влияние геомагнитных колебаний, врачи советуют соблюдать режим сна, правильно питаться, пить больше воды и травяного чая, избегать жирной и острой пищи, ограничивать кофе и алкоголь. Полезны будут прогулки на свежем воздухе и легкие физические нагрузки. Важно снижать уровень стресса и избегать конфликтов. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуют иметь при себе необходимые лекарства и больше отдыхать. Помочь организму может адаптироваться и контрастный душ утром и расслабляющая ванна вечером.

Хотя специальных средств от магнитных бурь нет, соблюдение этих простых правил поможет облегчить симптомы и поддержать организм в периоды повышенной солнечной активности.

