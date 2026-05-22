'Происходит переломный момент войны', – глава МИД Украины Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время неформального заседания Совета Украина-НАТО в шведском Гельсингборге заявил, что война России против Украины близится к переломному этапу. По его словам, Украина сегодня выступает не только как государство, нуждающееся в поддержке, но и как важный партнер в сфере безопасности для союзников.

Об этом глава МИД сообщил в соцсети X, а также отметил украинское внешнеполитическое ведомство. Сибига подчеркнул, что Украина уже не просто обращается за помощью, а вносит собственный вклад в укрепление международной безопасности и готова делиться с партнерами уникальным опытом, полученным во время войны.

Он также призвал страны НАТО активнее инвестировать в оборону Украины, подчеркнув, что увеличение оборонных расходов является залогом долгосрочного мира.

По словам министра, давление на Россию постепенно усиливается, а ситуация на фронте свидетельствует об изменении баланса сил. Сибига заявил, что Украина продолжает удерживать оборону, в то время как человеческий ресурс РФ уже не является безоговорочным преимуществом.

Отдельно глава МИД подчеркнул, что для достижения мира необходимо объединить сразу три ключевых составляющих — дипломатию, давление и силу. По его мнению, именно такой подход способен дать новый импульс мирным усилиям.

