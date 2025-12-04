Российская армия атаковала Херсон артиллерией: погиб 6-летний ребенок

В Херсоне в больнице скончалась 6-летняя девочка, которая получила ранения во время российского обстрела города 3 декабря. "К сожалению, российские террористы унесли жизни еще одного ребенка в Херсонской области. 6-летняя девочка, которая вчера пострадала из-за вражеского артобстрела Днепровского района Херсона, скончалась в больнице".

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram. По его словам, медики боролись за жизнь ребенка до последнего, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

Отец девочки также госпитализирован: 49-летний мужчина получил взрывную травму и обломочные ранения таза. Его состояние оценивают как средней тяжести.

Обстрел произошел вечером 3 декабря ориентировочно в 21:30, когда враг атаковал жилой дом в Днепровском районе. За сутки на Херсонщине от российских атак погибли три человека, включая ребенка, семеро — получили ранения. Под ударом оказались 20 населенных пунктов и сам Херсон.

Напомним, российская армия массированно атаковала Украину.

