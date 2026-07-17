Российская армия атаковала Одессу ракетами: попадание в многоэтажку, погибшие и раненые, среди них - дети (фото, видео)

Вечером 16 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки погибли два человека, еще десять получили ранения, среди них — двое детей.

Об этом сообщили глава МВА Сергей Лысак в соцсетях и глава ОВА Олег Кипер в Telegram. Сначала местные власти сообщали об одном погибшем и нескольких пострадавших, призвав жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. Впоследствии информацию уточнили: количество жертв возросло до двух.

По словам Сергея Лысака, в результате ракетной атаки погибли два человека, еще восемь получили ранения, среди них двое детей. Утром 17 июля глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что количество пострадавших увеличилось до десяти. Он также уточнил, что среди погибших женщина, которая в момент удара находилась в парке вместе с детьми.

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Ракетный обстрел вызвал значительные разрушения гражданской инфраструктуры. Повреждения получили жилые дома, дошкольное учреждение, религиозное сооружение, автомобили и другие объекты города. На местах попаданий работают спасатели, медики, коммунальные службы и другие экстренные подразделения. Также развернут оперативный штаб для координации ликвидации последствий атаки.

Местные власти заверили, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и другая помощь.

Напомним, российская армия атаковала Сумы дронами.

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