Российская армия атаковала Сумщину дронами: поврежден жилой сектор, под завалами могут находиться люди, погибший (фото)

В ночь на 3 ноября российские войска нанесли удар по Тростянецкому обществу, применив ударные беспилотники. По предварительной информации, есть один погибший человек, а на месте продолжаются спасательные работы.

Об этом сообщили руководитель Сумской ОВА Олег Григоров и ГСЧС в Facebook. По словам Григорова, дроны попали по жилым домам ночью, когда люди спали. Спасателям удалось извлечь троих пострадавших из-под завалов, им оказывается медицинская помощь. Работы на месте прилета продолжаются, уточняются масштабы разрушений и количество пострадавших.

Утром ГСЧС подтвердила, что при разборе завалов было обнаружено тело погибшего.

Ранее армия России уже атаковала Одессу и область, там вспыхнули пожары, были ранены.

