Российская армия атаковала Сумщину: три человека ранены (фото)

В Сумской области 29 марта в результате атаки российского беспилотника пострадали три человека. За сутки российские войска обстреляли 25 населенных пунктов региона.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины. В Николаевской сельской общине из-за удара дрона травмировались двое мужчин в возрасте 26 и 52 лет, а также 49-летняя женщина.

Кроме пострадавших, зафиксированы значительные повреждения инфраструктуры: разрушены и повреждены жилые дома, автозаправочная станция, хозяйственные постройки, гаражи и один автомобиль.

Напомним, Российская армия атаковала Одесщину.

