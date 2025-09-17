Российская армия атаковала железную дорогу Днепровского направления: есть задержки поездов

Из-за массированной ночной атаки противника на инфраструктуру железной дороги и последующее обесточивание подверглись задержкам поезда Днепровского направления. Резервные тепловозы уже готовы к работе, локомотивные бригады уезжают, чтобы минимизировать задержки.

Среди рейсов, двигающихся с отставанием от графика, указываются сообщения Львов – Запорожье – Павлоград, Запорожье – Павлоград – Львов, Киев – Кривой Рог и Львов – Днепр. Перцовский подчеркнул, что список может быть расширен. Об этом сообщили председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский в Facebook, " Укрзализныця ".

Утром "Укрзализныця" уточнила, что ряд поездов следует по измененным маршрутам, уже задействованы два десятка резервных тепловозов, а диспетчеры останавливали склады на безопасном расстоянии от зоны поражения.

Также в пригородном сообщении ожидается ограничение и отмена отдельных рейсов. В частности, не будут курсировать поезда Знаменка - им. Шевченко - Черкассы, Знаменка - Мироновка, Знаменка - Помочная, а также сокращены маршруты Колосовка - Знаменка (до Кропивницкого) и Помочная - Знаменка (до станции Сахарная).

