Российская армия сбросила авиабомбы на Запорожье: есть попадания в жилую застройку и ранены (фото)

В ночь на 24 декабря российские войска вновь нанесли авиаудара по Запорожье. По городу были сброшены по меньшей мере три управляемых авиабомба. В результате атаки зафиксированы попадания по жилым кварталам, вспыхнули пожары, ранены среди мирных жителей.

Об этом сообщили начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. По словам главы ОВА, удары пришлись по областному центру, предварительно поврежден жилой дом. В результате взрывов загорелись гаражи и припаркованные автомобили. На местах происшествия оперативно работали спасатели, медики и другие экстренные службы, которые ликвидировали последствия обстрелов и уточняли масштабы разрушений.

Утром Иван Федоров сообщил о трех пострадавших. За медицинской помощью обратились две женщины 75 и 35 лет, а также 46-летний мужчина.

Впоследствии в ГСЧС уточнили, что количество раненых возросло до четырех. Травмы получили женщины 75, 66 и 35 лет и мужчины 46 лет. Всем пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь, информация о состоянии и последствиях ударов продолжает уточняться.

