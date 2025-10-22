Российская армия совершила массированную атаку по Украине дронами и ракетами: в Киеве и Запорожье есть раненые и погибшие (фото, видео)

Вечером 21 октября российские войска совершили очередную массированную атаку беспилотниками по территории Украины. В результате ночных и утренних обстрелов больше всего пострадали Киев и Запорожье. В Запорожье ранения получили 13 человек, а в столице и области погибли пятеро, в том числе двое детей.

О движении вражеских дронов и ракет сообщали Воздушные силы. Министерство энергетики Светлана Гринчук отметила, что в ночь на 22 октября российская армия целенаправленно обстреливала энергетические объекты. Поэтому компания ДТЭК ввела экстренные отключения электроэнергии в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. Перебои со светом также фиксируют в Полтавской, Сумской и ряде других регионов.

Атака на Киев и область

По обновленным данным, в Киеве погибли два человека, еще пятеро получили ранения, среди них двухлетний ребенок. В Киевской области погибли трое – женщина 1987 года рождения, 12-летняя девочка и шестимесячный младенец.

"Страна-террорист убила молодую женщину, младенца и школьницу в селе Погребы Броварского района. Их тела были обнаружены во время ликвидации пожара в частном доме", — сообщил председатель Киевской ОВ Николай Калашник.

Мэр столицы Виталий Кличко информировал, что обломки дронов повредили жилые дома в Печерском, Соломенском и Дарницком районах. В нескольких местах возникли пожары, частично разрушены верхние этажи многоэтажек. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Атака на Киев началась около часа ночи и длилась несколько часов. Силы ПВО уничтожили большинство целей, однако обломки упали в жилых кварталах, повлекшие разрушение и возгорание.

Повреждение железнодорожной инфраструктуры

"Укрзализныця" сообщила о повреждении энергетической инфраструктуры, из-за чего часть поездов движется со значительными задержками или измененными маршрутами. В частности, поезд "Ивано-Франковск - Черкассы" опаздывает на два часа, а рейс "Черкассы - Киев" - примерно на час. Пассажиров просят следить за обновлениями официальных расписаний.

Обстрелы Полтавщины

В Миргородском районе Полтавской области обломки и прямые попадания российских ракет повредили объекты нефтегазовой инфраструктуры. По данным главы ОВА Владимира Когута, жертв нет.

Последствия ударов по Запорожью

Около часа ночи взрывы прогремели и в Запорожье. Российские войска ударили по городской инфраструктуре, в результате чего повреждены жилые дома. Сначала сообщалось о пяти раненых женщинах в возрасте от 21 до 62 лет, однако утром количество пострадавших возросло до 13.

"Среди травм — осколочные ранения и отравления угарным газом. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь", – уточнил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Атака в ночь на 22 октября стала одной из самых масштабных в последнее время. Она повлекла за собой значительные разрушения в жилых кварталах, проблемы с электроснабжением и повреждение важной инфраструктуры в нескольких регионах Украины.

Ранее армия России уже атаковала Одессу и область, там вспыхнули пожары, были ранены.

