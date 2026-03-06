Российская армия совершила массированную дроновую атаку на Кривой Рог: повреждено 30 домов

Глава Совета обороны Кривой Рог Александр Вилкул сообщил в ночь на 6 марта об очередной масштабной атаке российских беспилотников на город. В результате удара зафиксированы повреждения жилого дома и объекта инфраструктуры.

Около двух часов ночи местные медиа и телеграмм-каналы начали сообщать о серии взрывов в Кривой Рог. Впоследствии Александр Вилкул подтвердил, что город оказался под массированной атакой российских дронов.

По его словам, зафиксированы прямые попадания беспилотников в девятиэтажный жилой дом и одно из предприятий инфраструктуры. После ударов на месте начались пожары, из-за чего спасательные службы приступили к масштабной ликвидации последствий. По словам чиновника, на момент сообщения продолжались работы по тушению огня и аварийно-спасательная операция.

Также в городе развернули два штаба помощи жителям, чье жилье пострадало от атаки. После 4:30 Александр Вилкул уточнил, что несмотря на значительные разрушения, пострадавших среди людей нет.

Известно о повреждении около 30 жилых домов. Два пожара спасателям удалось полностью ликвидировать, еще один — локализуют. Штабы помощи продолжают работать и оказывают поддержку пострадавшим горожанам.

Напомним, Россия атаковала Сумы дронами.

