Российская армия ударила ракетой по Харькову: попадание в многоэтажку, восемь человек ранены (фото)

В ночь на 27 марта российские войска совершили ракетный обстрел Киевского района Харьков, попав в многоквартирный жилой дом. В результате атаки пострадали мирные жители. Кроме того, той же ночью Киевский район подвергся еще одной атаке — на этот раз беспилотником.

О первых последствиях удара сообщил городской голова Игорь Терехов, отметив, что зафиксировано ракетное попадание и ранены. Впоследствии он уточнил, что ракета попала непосредственно в жилую многоэтажку.

Кроме того, той же ночью Киевский район подвергся еще одной атаке — на этот раз беспилотником.

Сначала сообщалось о шести пострадавших в девятиэтажном доме. По словам мэра, все они получили острую реакцию на стресс. Однако утром, по данным спасателей, количество пострадавших возросло до восьми человек в результате удара дрона по жилому зданию.

На местах попаданий работали подразделения Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, которые ликвидировали последствия обстрелов и оказывали помощь пострадавшим.

