Рождество по-украински: сколько стоит накрыть праздничный стол в 2025 году
В Украине активно готовятся к Рождеству, которое сегодня большинство семей отмечает 25 декабря. В канун праздника рынки и супермаркеты переполнены покупателями, а стоимость праздничных продуктов заставляет считать каждую гривну: рыба стремительно дорожает, а икра уже стала роскошью для многих семей.
О том, сколько придется потратить на рождественский ужин и действительно ли нужно готовить именно 12 традиционных блюд, пишет ТСН.
Что происходит с ценами на рынках
Предпраздничные ценники ведут себя по-разному. Свинина неожиданно подешевела, а говядина и рыба заметно прибавили в цене.
- Сало – около 230 грн за килограмм, оптом можно найти по 220 грн.
- Свинина : лопатка - 200-210 грн/кг, ошейок - около 225 грн/кг.
- Говядина : биток - примерно 450 грн/кг, лопатка - 335 грн/кг.
- Птица : домашняя курица – 135 грн/кг, утка – 235 грн/кг.
- Кролик – в среднем 320 грн/кг.
Наибольший рост продемонстрировала красная рыба — всего за неделю ее цена подскочила на 100 гривен за килограмм. Продавцы объясняют это сезонным дефицитом и высоким спросом. Для любителей изысканных продуктов предлагают икру датской форели по 6000 грн за килограмм, или 600 грн за 100 граммов. В то же время большинство покупателей выбирают более доступный вариант — хек.
"Индекс Сочельника": сколько стоит традиционный стол
По подсчетам экономиста Олега Пендзина, классический набор блюд в Сочельник в этом году обойдется примерно в 1370 гривен.
Читайте также: В Украине резко подешевела капуста: сколько сейчас просят за килограмм
По его словам, овощи сейчас в среднем на 15% дешевле, чем в прошлом. В то же время, отдельные продукты подорожали: цена на жареного карпа выросла на 15%, а компот стал дороже почти на 20% из-за высокой стоимости яблок.
Среди актуальных цен:
- мандарины – около 100 грн/кг;
- апельсины - 120 грн/кг;
- огурцы – около 100 грн/кг;
- помидоры - 120-140 грн/кг.
Обязательно готовить 12 блюд
Исследовательница гастрономической культуры Елена Брайченко отмечает, что правило об "обязательных 12 блюдах" относительно новое и сформировалось лишь несколько десятилетий назад. Исторически же главными были только три блюда:
- кутья - самое древнее обрядовое блюдо;
- компот;
- хлеб или паляница.
Все остальное зависело от региона. В Полесье и Закарпатье преобладали грибные блюда, на Львовщине — пышки, а на Слобожанщине и Полтавщине готовили многочисленные пирожки с картофелем и капустой.
"Готовьте кутью такую, как любите: с халвой, маком или просто с пшеницей. Двенадцать блюд — это не строгая обязанность, а скорее символ традиции", — объясняет эксперт.
Как сэкономить на праздничных покупках
Экономист Олег Пендзин советует не торопиться с покупкой деликатесов. Самые выгодные скидки в супермаркетах обычно появляются за два дня до Нового года. После Рождества магазины стараются быстро распродать продукцию с коротким сроком годности, поэтому именно тогда можно приобрести праздничные товары по более низким ценам.
Напомним, в Украине поднялась цена на популярный овощ.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!