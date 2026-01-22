Сколько придется платить за воду с 1 февраля: названы тарифы
В феврале 2026 тарифы на водоснабжение и водоотвод для украинцев останутся без изменений. Ранее правительство призвало Национальную комиссию по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отказаться от планов повышения цен на воду.
Какие тарифы будут действовать в феврале
По информации Новости.LIVE, НКРЭКУ не пересматривала стоимость услуг централизованного водоснабжения и водоотведения. Для населения тарифы остаются на уровне по состоянию на 24 февраля 2022 года. К примеру, в Киеве цены установлены на уровне 30,38 грн за кубометр (с НДС 5,06 грн), из которых:
- Водоснабжение: 16,16 грн/куб.м (с НДС 2,69 грн)
- Водоотвод: 14,22 грн/куб.м (с НДС 2,37 грн)
Для юридических лиц предельный размер абонентской платы также не меняется и в феврале 2026 составляет в Киеве:
- Централизованное водоснабжение: 47,19 грн (с НДС)
- Централизованный водоотвод: 47,19 грн (с НДС)
- Итого: 94,38 грн (с НДС)
На формирование тарифа влияет ряд факторов, в частности стоимость электроэнергии, которая в феврале также не претерпевает изменений.
Разъяснение правительства
Ранее Кабмин призвал НКРЭКУ не повышать тарифы для населения, по крайней мере, до завершения войны. В то же время, правительство готово к компромиссу с водоканалами, чтобы найти решение, которое будет приемлемым для всех сторон.
Перспективы изменений тарифов для предприятий
Нацкомиссия рассматривала возможность пересмотра тарифов на водоснабжение и водоотвод для небытовых потребителей, в том числе 37 водоканалов и "Укрзализныци". Планировалось повысить оптовые тарифы (без НДС) с 1 января 2026 года до следующих значений:
- Львовводоканал: 11,18 грн/куб.м
- Черновцыводоканал: 13,74 грн/куб.м
- Киевводоканал: 11,02 грн/куб.м
- Днепроводоканал: 15,45 грн/куб.м
- Житомирводоканал: 18,01 грн/куб.м
- Черкассыводоканал: 11,47 грн/куб.м
- Харьковводоканал: 18,73 грн/куб.м
