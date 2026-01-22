Сколько придется платить за воду с 1 февраля: названы тарифы

В феврале 2026 тарифы на водоснабжение и водоотвод для украинцев останутся без изменений. Ранее правительство призвало Национальную комиссию по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отказаться от планов повышения цен на воду.

Какие тарифы будут действовать в феврале

По информации Новости.LIVE, НКРЭКУ не пересматривала стоимость услуг централизованного водоснабжения и водоотведения. Для населения тарифы остаются на уровне по состоянию на 24 февраля 2022 года. К примеру, в Киеве цены установлены на уровне 30,38 грн за кубометр (с НДС 5,06 грн), из которых:

Водоснабжение: 16,16 грн/куб.м (с НДС 2,69 грн)

16,16 грн/куб.м (с НДС 2,69 грн) Водоотвод: 14,22 грн/куб.м (с НДС 2,37 грн)

Для юридических лиц предельный размер абонентской платы также не меняется и в феврале 2026 составляет в Киеве:

Централизованное водоснабжение: 47,19 грн (с НДС)

47,19 грн (с НДС) Централизованный водоотвод: 47,19 грн (с НДС)

47,19 грн (с НДС) Итого: 94,38 грн (с НДС)

На формирование тарифа влияет ряд факторов, в частности стоимость электроэнергии, которая в феврале также не претерпевает изменений.

Разъяснение правительства

Ранее Кабмин призвал НКРЭКУ не повышать тарифы для населения, по крайней мере, до завершения войны. В то же время, правительство готово к компромиссу с водоканалами, чтобы найти решение, которое будет приемлемым для всех сторон.

Перспективы изменений тарифов для предприятий

Нацкомиссия рассматривала возможность пересмотра тарифов на водоснабжение и водоотвод для небытовых потребителей, в том числе 37 водоканалов и "Укрзализныци". Планировалось повысить оптовые тарифы (без НДС) с 1 января 2026 года до следующих значений:

Львовводоканал: 11,18 грн/куб.м

11,18 грн/куб.м Черновцыводоканал: 13,74 грн/куб.м

13,74 грн/куб.м Киевводоканал: 11,02 грн/куб.м

11,02 грн/куб.м Днепроводоканал: 15,45 грн/куб.м

15,45 грн/куб.м Житомирводоканал: 18,01 грн/куб.м

18,01 грн/куб.м Черкассыводоканал: 11,47 грн/куб.м

11,47 грн/куб.м Харьковводоканал: 18,73 грн/куб.м

