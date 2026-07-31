Следите за самочувствием: ожидается магнитная буря с К-индексом 4,3

В пятницу, 31 июля, на Земле ожидается магнитная буря умеренной интенсивности. По прогнозам специалистов, уровень геомагнитной активности достигнет К-индекса 4,3, что соответствует среднему уровню возмущения магнитного поля.

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы. По данным наблюдений, скорость солнечного ветра остается на фоновом уровне, а геомагнитная ситуация относительно спокойной. Ученые также не прогнозируют резкого усиления солнечного ветра в ближайшие дни.

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Несмотря на это даже умеренные магнитные бури могут сказываться на самочувствии отдельных людей. Чаще изменения чувствуют метеозависимые люди, лица с хроническими заболеваниями, пожилые люди, беременные женщины и маленькие дети.

Специалисты советуют в период геомагнитной активности уделять больше внимания здоровью: полноценно отдыхать, избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, соблюдать привычный режим сна и проводить больше времени на свежем воздухе.

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