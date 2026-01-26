Следите за самочувствием: прогноз геомагнитной активности на 26 января

В понедельник, 26 января, ученые отмечают спокойную ситуацию на Солнце. Зафиксирована магнитная буря зеленого уровня с К-индексом 1,7, что свидетельствует о минимальной солнечной активности.

Об этом сообщает портал meteoagent. По прогнозам, мощных магнитных бурь в ближайшее время не ожидается. Возможны лишь слабые колебания магнитного поля Земли, обычно не имеющие никакого влияния на самочувствие людей и не вызывающие дискомфорта.

В то же время специалисты отмечают, что прогнозы солнечной активности не окончательны. Данные регулярно пересматриваются и обновляются каждые три часа, так что ситуация может измениться.

