Сложилась парадоксальная ситуация: в каком из регионов Украины квартира для сдачи в аренду может окупиться за год

На востоке Украины сложилась необычная ситуация на рынке жилья. Купить квартиру можно всего за 7-8 тысяч долларов, тогда как аренда такого жилья стоит 1000-2000 грн в сутки. Это означает, что инвестиции окупятся за 12-14 месяцев, что делает этот регион привлекательным для инвесторов, однако следует учитывать военные риски.

Какую прибыль можно получить от такой недвижимости и какие именно риски существуют, рассказывается в материале OBOZ.UA. На специализированных сайтах можно найти однокомнатные квартиры в Славянске и Краматорске по цене 7-8 тысяч долларов, а иногда даже по еще более низким ценам.

Трехкомнатные квартиры с ремонтом иногда продаются по цене до $15 тысяч, а старые "хрущевки" можно приобрести еще дешевле – от $5 тысяч. "Основная причина таких цен – массовый выезд населения и постоянные риски от обстрелов. Около 60% сделок осуществляются из-за того, что владельцы покидают города и стремятся быстро продать свои квартиры", – отмечает местный риелтор Владислав Савченко.

По его словам, чаще всего на продажу выставляют двухкомнатные квартиры, несколько реже – однокомнатные, а вот трехкомнатные менее востребованы среди покупателей. "Все зависит от цены: если квартира стоит ниже рыночной, ее могут приобрести всего за день-два", – объясняет эксперт.

Спрос на аренду жилья в восточных городах остается стабильно высоким. Сюда приезжают военные, волонтеры, журналисты и представители международных миссий, что обеспечивает постоянный интерес к аренде.

Цены на аренду:

Аренда в сутки : от 1000 до 2000 гривен за квартиру, иногда даже дороже;

: от 1000 до 2000 гривен за квартиру, иногда даже дороже; Месячная аренда: двух- и трехкомнатные квартиры сдаются за 8-12 тысяч гривен, а в Дружковке цены могут достигать 16 тысяч гривен.

"Даже в небольших городах аренда часто равна киевским ценам. Если есть спрос, квартиры снимают очень быстро, а владельцы уверены, что найдут арендатора", – отмечает риелтор.

Если купить квартиру за $7–8 тысяч (около 280–320 тыс. грн) и сдавать ее посуточно по 1200 грн в сутки, даже при неполной загрузке (20 дней в месяц), можно зарабатывать примерно 24 тысячи гривен ежемесячно (600 долларов). Это позволяет окупить вложения за 12–14 месяцев.

В то же время в Киеве и Львове однокомнатные квартиры стартуют от $50–60 тысяч, но аренда обычно не превышает $500 в месяц. Таким образом, срок окупаемости этих квартир может варьироваться от 12 до 20 лет.

"На востоке мы видим уникальную ситуацию: инвестиции окупаются в несколько раз быстрее, чем в мирных регионах. Но следует учитывать и риски – это зона боевых действий, и покупатель должен понимать, что объект может пострадать от обстрелов", – отмечает Савченко. Он объясняет, что покупатели делятся на две группы:

выехавшие и не собирающиеся возвращаться (продают свои квартиры); те, кто приобретет жилье для инвестирования в аренду.

