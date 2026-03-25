Снегопады и мороз ниже нуля: Украину ожидает резкое похолодание в начале апреля

Несмотря на то, что на календаре уже весна, погодные условия в Украине будут снова напоминать зимние. В начале апреля в стране ожидаются снегопады, а температура во многих регионах может опуститься ниже нуля. Наибольшее похолодание коснется западных и центральных областей.

Об этом сообщает Venutsky. Уже в конце марта синоптики фиксируют нестандартные погодные проявления, в частности, на западе Украины. Так, в Ивано-Франковской области прогнозируют ночные снегопады.

Новая волна осадков ожидается в начале апреля. В частности, 6 апреля мокрый снег распространится с западных регионов в направлении центра. Осадки прогнозируют во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах, Виннице, Житомире, Полтаве, Ровно, Черкассах, Кременчуге, а также в Киеве и Киевской области. Из-за температуры, близкой к нулю, снег будет преимущественно мокрым и смешиваться с дождем.

7 апреля холодная погода сохранится: снег снова возможен в ряде городов, в частности во Львове, Ровно, Ивано-Франковске, Житомире, Полтаве, Кропивницком, Виннице, Черкассах, Черновцах, Кременчуге и Киевской области.

Синоптики отмечают, что подобные аномалии погоды уже случались в апреле предыдущих лет, когда температура и количество осадков существенно отклонялись от климатической нормы. В то же время, они предостерегают, что прогнозы могут изменяться, ведь погодные условия остаются нестабильными.

Специалисты советуют подготовиться к возможному похолоданию, быть осторожными на дорогах и тротуарах из-за мокрого снега, который может вызвать гололедицу. Весна 2026 года демонстрирует, что даже в теплый сезон погода может быть довольно непредсказуемой.

Напомним, на Украину надвигается похолодание до +1.

