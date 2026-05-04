США будут сопровождать суда, застрявшие в Ормузском проливе - Трамп

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что американская сторона ведет "очень конструктивные переговоры" с Ираном и может завершиться положительным результатом для всех сторон. По словам Трампа, он полностью информирован о ходе диалога и оценивает его как перспективный.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.. Ранее спецпредставитель США Стив Виткофф кратко подтвердил факт переговоров, отметив, что стороны "продолжают общение". В то же время журналисты обращают внимание, что нынешние заявления Трампа выглядят более мягкими по сравнению с его предыдущей риторикой, когда он сомневался в приемлемости предложений Тегерана.

Кроме того, американский президент объявил о запуске инициативы под названием "Свобода", предусматривающей сопровождение торговых судов через Ормузский пролив. По его словам, в США обратились многочисленные страны, чьи корабли оказались заблокированы в этом стратегическом регионе.

Трамп подчеркнул, что речь идет о судах государств, не участвующих в конфликте на Ближнем Востоке, поэтому Вашингтон намерен обеспечить их безопасный проход. Он назвал это гуманитарным шагом, выгодным как региону, так и самим Соединенным Штатам.

Президент также предупредил, что любые попытки воспрепятствовать реализации этой инициативы получат решительный ответ. Такие заявления прозвучали на фоне роста напряженности в регионе и экономических последствий возможной блокировки пролива, что уже отражается на ценах топлива в США.

