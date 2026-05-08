'США готовы нанести намного более сильные удары' - Трамп о перемирии между США и Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном остается в силе после обмена ударами в районе Ормузского пролива. "Перемирие продолжается. Оно действует", - отметил Трамп.

Об этом 8 мая сообщили ABC News и сам американский лидер в соцсети Truth Social. В то же время президент США предупредил Иран о возможных "гораздо более жестких" ударах в случае, если Тегеран в ближайшее время не согласится на заключение соглашения.

По словам Трампа, Соединенные Штаты готовы усилить военное давление, если Иран не изменит свою позицию. "Обычная страна позволила бы этим эсминцам пройти, но Иран не обычная страна. Ею управляют лунатики. Если бы они получили возможность использовать ядерное оружие, они бы это сделали. Но этого никогда не произойдет", – написал глава Белого дома.

Также Трамп сообщил, что три американских эсминца, проходивших через Ормузский пролив, оказались под обстрелом. По его словам, корабли не получили повреждений, тогда как нападающим якобы был причинен "значительный ущерб".

"Три американских эсминца мирового класса успешно прошли Ормузский пролив под огнем. Они не пострадали, а иранские силы понесли серьезные потери", — заявил президент США.

