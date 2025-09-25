Сухо и солнечно: прогноз погоды в Украине на 26 сентября

26 сентября в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода благодаря антициклону Petralilly, центр которого находится над Балтийским регионом. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +13…+16 градусов, на юге будет теплее — до +18.

Ночь обещает быть холодной: от +2 до +9 градусов, а на севере местами на западе, в центре и на северо-востоке возможны заморозки на почве. Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

В Киеве прогнозируется сухая и солнечная погода. Ночью столбики термометров опустятся до +2…+5 градусов, в окрестностях возможны заморозки на почве. Днем температура поднимется до +13…+15 градусов.

Напомним, ранее синоптикиня рассказывала о резких контрастах погоды в Украине.

