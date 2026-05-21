Точно не подведут: названы топ лучших семейных автомобилей

Выбор семейного автомобиля – это всегда компромисс между безопасностью, комфортом, практичностью и надежностью. Именно поэтому подобрать действительно удачную модель не так просто, как кажется.

Издание GoBankingRates обнародовало рейтинг лучших семейных автомобилей 2026 года, составленный на основе исследования экспертов US News.

В перечень вошли модели в разных категориях:

– лучший среднеразмерный двухрядный кроссовер – Honda Passport

– лучший среднеразмерный трехрядный кроссовер – GMC Acadia

– лучший компактный кроссовер – Hyundai Tucson

– лучший крупный кроссовер – GMC Yukon

– лучший компактный гибридный кроссовер – Hyundai Tucson Hybrid

– лучший гибридный кроссовер среднего класса – Hyundai Palisade Hybrid

– лучший плагин-гибридный кроссовер (PHEV) - Mazda CX-90 PHEV

– лучший компактный электрический кроссовер – Hyundai Ioniq 5

– лучший среднеразмерный электрический кроссовер – Hyundai Ioniq 9

– лучший минивэн – Kia Carnival

– лучший автомобиль среднего класса – Honda Accord

– лучший гибридный автомобиль – Honda Accord Hybrid

– лучший среднеразмерный пикап – Honda Ridgeline

– лучший полноразмерный пикап – Toyota Tundra

Примечательно, что сразу пять позиций в рейтинге заняли модели Hyundai.

Это еще раз подтверждает рост популярности бренда и их способность успешно конкурировать с японскими, европейскими и американскими производителями. Отдельно эксперты также отмечают развитие сегмента электромобилей. В частности, самый высокий запас хода среди EV пока Lucid Air Grand Touring — до 824 км по циклу EPA, что делает его одним из самых удобных вариантов для дальних поездок.

