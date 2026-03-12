ТЦК не принимает письмо с жалобой: что делать

Граждане, состоящие на военном учете, имеют право обжаловать решения или действия территориальных центров комплектования, если они считают незаконными. Юристы объяснили, какими способами это можно сделать.

Об этом сообщает портал "Юристи.UA". Военнообязанные могут оспаривать действия Территориальный центр комплектования и социальной поддержки не только лично, но и дистанционно, например, отправив письменную жалобу по почте.

Однако один из граждан рассказал юристам, что столкнулся с проблемой: он несколько раз посылал письмо с жалобой в ТЦК, но корреспонденцию возвращали обратно, поскольку в центре ее не принимали.

Читайте также: Льготы на газ для участников боевых действий: как оформить

Муж поинтересовался, какие действия возможны в такой ситуации. Юрист Андрей Брылев объяснил, что в подобном случае есть два основных способа защитить свои права.

Первый вариант – обратиться с жалобой на горячую линию Министерство обороны Украины и подробно описать проблему. По словам юриста, военнообязанные вправе обжаловать не только неправомерные решения, но и бездействие территориальных центров комплектования.

Второй вариант – обращение в суд. В таком случае гражданин может подать иск в окружной административный суд по областному ТЦК.

В исковом заявлении можно потребовать признать бездействие должностных лиц противоправным и обязать их выполнить необходимые действия. Таким образом, граждане могут юридически защитить свои права в случае, если их обращения остаются без рассмотрения.

Напомним, мы уже писали, на какие образовательные льготы имеют право военные.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!