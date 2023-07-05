Ученые обнаружили в Египте мумию мальчика возрастом 2300 лет, который был похоронен с 49 амулетами

Этот известный "Золотой мальчик" был обнаружен в 1916 году в некрополе в Наг-эль-Хасае, расположенном на юге Египта, который использовался в период между 332 и 30 годами до нашей эры. Мумия хранилась в подвале Египетского музея в Каире, пока группа ученых под руководством Сахара Салима из Каирского университета не начала ее исследовать. Мумия располагалась в двух гробах: внешний имел надпись на греческом языке (захоронение происходило в эллиниский период), а внутренний был сделан из дерева и выполнял роль саркофага.

Об этом сообщает Оxu.az.

По результатам компьютерной томографии было установлено, что подросток умер в возрасте 14-15 лет. Его рост составлял 128 см, тело не имело признаков насильственной смерти или заболеваний. Вероятно, смерть наступила по естественным причинам. Зубы были в отличном состоянии, без признаков кариеса, и не были прорезаны зубы мудрости.

В составе погребального инвентаря обнаружили 49 амулетов, принадлежащих к 21 типу. Они были размещены на разных частях тела с целью помочь подростку перейти в потусторонний мир. На его ногах были сандалии, которые должны помочь выбраться из гроба, а тело украшали "гирлянды" из папоротника.

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"Среди амулетов есть Око Гора, скарабей, амулет солнца на горизонте (ахет), "плацента", Узел Исиды и другие. Многие из них были сделаны из золота, а некоторые – из полудрагоценных камней, обожженной глины или фаянса. Их целью было защитить тело и придать ему силы в потустороннем мире", – сообщил доктор Салим.

Во рту мумии был золотой "язык", чтобы мальчик имел возможность говорить в потустороннем мире. В груди находился золотой жук-скарабей, который должен был помочь умершему на суде Осириса, во время которого боги взвешивали "сердце" человека и оценивали, достоин ли он потусторонний мир.

Напомним, на севере Китая нашли артефакты бронзового века и "элитные гробницы".