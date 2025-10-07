Украинцам назвали три ключевых основания, по которым можно требовать перерасчета пенсии

Пенсионеры имеют право обратиться в Пенсионный фонд с просьбой пересмотреть размер своей пенсии. По словам юристов, для этого предусмотрены по меньшей мере три законных причины.

Даже если пенсионные выплаты уже были назначены, есть ситуации, когда граждане пенсионного возраста могут инициировать их перерасчет. Об этом сообщает портал "Юристи.ua".

Так, пенсионные выплаты могут быть пересмотрены, если пенсионер предоставляет дополнительные документы, подтверждающие трудовой стаж или уровень дохода, которые не были учтены при первоначальном начислении. Кроме того, основанием для перерасчета могут стать новые законодательные доплаты или надбавки, в частности, для военнослужащих или лиц, имеющих почетные звания.

Основания для перерасчета пенсионных выплат:

Существует три основные причины, по которым пенсионеры могут претендовать на пересмотр размера своих пенсионных выплат:

Повышение уровня заработной платы. Если после назначения пенсии лицо начало получать большую зарплату, чем то, что было учтено при первичном расчете, оно вправе обратиться с заявлением о перерасчете. Такое обращение разрешено повторять каждые два года при условии дальнейшего роста дохода.

Наращивание страхового стажа. В случае, когда пенсионер продолжает работать после ухода на пенсию и накапливает дополнительный страховой стаж, он может инициировать перерасчет пенсии с учетом новых данных. Если необходимый стаж уже набран, пересмотр производится без ожидания двухлетнего срока.

Смена прожиточного минимума. Для неработающих пенсионеров пенсионные выплаты автоматически корректируются при изменении прожиточного минимума. Те же, кто продолжает работать, получают обновленную пенсию по завершении трудовой деятельности.

Обращаясь в пенсионный фонд, пенсионеру не нужно объяснять мотивы своего запроса. Учреждение самостоятельно анализирует возможные варианты перерасчета, обеспечивающие наилучшие условия выплат.

