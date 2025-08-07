Украинцам рассказали, можно ли отказаться от поверки счетчиков

Украинцы обязаны регулярно проверять свои счетчики. Эту проверку следует выполнять не реже одного раза в четыре года.

Она необходима для корректного начисления платежей, пишет "24 Канал". Избежать данной проверки учетных приборов нельзя. Дело в том, что если потребитель не выполняет требование об обязательной поверке вовремя, предприятие не имеет права использовать показания таких счетчиков для расчета потребленных услуг.

В таком случае начисление будет происходить по аналогии с методом, используемым для квартир, где нет индивидуальных счетчиков.

Потребитель имеет право самостоятельно выбрать аккредитованное учреждение, которое осуществляет поверку средств измерительной техники. После завершения процедуры необходимо получить официальные документы, подтверждающие ее успешное проведение.

Документы, подтверждающие поверку:

акт периодической поверки, в котором указан серийный номер и модель счетчика, дата проведения поверки или его демонтажа, а также зафиксированные показатели прибора;

свидетельство о соответствии, подтверждающее, что счетчик соответствует государственным стандартам. В документе также указана дата следующей плановой поверки.

Стоимость поверки приборов учета обычно колеблется в пределах от 350 до более 1 000 грн, в зависимости от типа счетчика и региона.

После проведения метрологической проверки водных и тепловых счетчиков потребитель обязан передать полученные результаты в соответствующие службы – облэнерго и теплоэнерго, для обновления учетных данных.

Кому все же разрешено не проверять счетчики

В период действия военного положения проверка счетчиков не является обязательной для жителей временно оккупированных территорий – им предоставляется три месяца после завершения военного положения, чтобы пройти поверку. Жители районов, где продолжаются активные боевые действия, имеют шесть месяцев после завершения военного положения для проведения проверки приборов учета.

