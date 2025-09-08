Украинцам разрешили временно не платить за доставку газа: для кого сделали исключение
Газоснабжающие компании прекратят начисление за доставку газа тем потребителям, у которых повреждено или разрушено жилье. Для этого необходимо подать заявление с паспортом, идентификационным кодом и актом обследования помещения через Центр обслуживания клиентов.
Об этом сообщили в Днепропетровском филиале "Газмереж". Они напомнили, что владельцы домов, которые были серьезно повреждены или разрушены в результате боевых действий, могут временно не платить за доставку газа. Это касается жителей Днепропетровской области, в частности Никопольского, Криворожского и Синельниковского районов.
Для того чтобы временно прекратить начисление за доставку газа, необходимо выполнить следующие шаги:
- Обратиться в Центр обслуживания клиентов : нужно лично посетить ближайший центр в своем районе, где работники помогут правильно оформить заявление о прекращении начислений.
- Предоставить необходимые документы : для оформления заявления нужно иметь при себе:
- паспорт;
- регистрационный номер налогоплательщика;
- акт обследования поврежденного или разрушенного жилища.
- Получение акта обследования : этот документ составляется аварийной службой после вызова по номеру 104. Во время звонка необходимо указать точный адрес объекта и имя и фамилию владельца.
Читайте также: Тариф на газ в сентябре: сколько придется заплатить украинцам
Аварийно-диспетчерская бригада Днепропетровского филиала "Газмережи" выезжает на место инцидента, проводит обследование, устраняет аварийную ситуацию и составляет акт мониторинга. Именно этот документ является основанием для временного прекращения начислений за распределение газа.
После подачи заявки счета за доставку газа приостанавливаются до момента восстановления здания и газоснабжения. Это позволяет владельцам поврежденных домов избежать дополнительных финансовых затрат в период восстановления жилья и нормализации поставок энергоносителей.
Временное прекращение начислений за доставку газа – это исключительная мера, которая применяется только к тем потребителям, чьи дома были повреждены в результате боевых действий. После завершения ремонтных работ для восстановления обычного обслуживания необходимо повторно обратиться в "Газмережу" и предоставить все необходимые документы.
Напомним, ранее мы рассказывали, кому из украинцев следует срочно заменить счетчик газа.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!