Украинцам разрешили временно не платить за доставку газа: для кого сделали исключение

Газоснабжающие компании прекратят начисление за доставку газа тем потребителям, у которых повреждено или разрушено жилье. Для этого необходимо подать заявление с паспортом, идентификационным кодом и актом обследования помещения через Центр обслуживания клиентов.

Об этом сообщили в Днепропетровском филиале "Газмереж". Они напомнили, что владельцы домов, которые были серьезно повреждены или разрушены в результате боевых действий, могут временно не платить за доставку газа. Это касается жителей Днепропетровской области, в частности Никопольского, Криворожского и Синельниковского районов.

Для того чтобы временно прекратить начисление за доставку газа, необходимо выполнить следующие шаги:

Обратиться в Центр обслуживания клиентов : нужно лично посетить ближайший центр в своем районе, где работники помогут правильно оформить заявление о прекращении начислений.

: нужно лично посетить ближайший центр в своем районе, где работники помогут правильно оформить заявление о прекращении начислений. Предоставить необходимые документы : для оформления заявления нужно иметь при себе:

: для оформления заявления нужно иметь при себе: паспорт;

регистрационный номер налогоплательщика;

акт обследования поврежденного или разрушенного жилища.

Получение акта обследования : этот документ составляется аварийной службой после вызова по номеру 104. Во время звонка необходимо указать точный адрес объекта и имя и фамилию владельца.

Аварийно-диспетчерская бригада Днепропетровского филиала "Газмережи" выезжает на место инцидента, проводит обследование, устраняет аварийную ситуацию и составляет акт мониторинга. Именно этот документ является основанием для временного прекращения начислений за распределение газа.

После подачи заявки счета за доставку газа приостанавливаются до момента восстановления здания и газоснабжения. Это позволяет владельцам поврежденных домов избежать дополнительных финансовых затрат в период восстановления жилья и нормализации поставок энергоносителей.

Временное прекращение начислений за доставку газа – это исключительная мера, которая применяется только к тем потребителям, чьи дома были повреждены в результате боевых действий. После завершения ремонтных работ для восстановления обычного обслуживания необходимо повторно обратиться в "Газмережу" и предоставить все необходимые документы.

