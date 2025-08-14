Украинцы без трудового стажа все равно могут получить 'пенсию': каков ее размер

В Украине лица, которые никогда не работали официально и не накопили минимум 15 лет страхового стажа, не могут получить пенсию по возрасту. Зато, достигнув 65 лет, они могут претендовать на социальную помощь, сумма которой варьируется от 2 361 до 3 028 грн, в зависимости от дохода семьи.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ), согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", минимальный стаж для назначения пенсии ежегодно увеличивается на один год. В период с 1 января по 31 декабря 2025 года установлены следующие требования:

60 лет – не менее 32 лет страхового стажа;

63 года – от 22 до 32 лет стажа;

65 лет – от 15 до 22 лет стажа.

Если к 65 годам лицо не накопило минимум 15 лет официального трудового стажа, оно не сможет получить пенсию по возрасту. В таком случае можно получать только соцпомощь.

Страховой стаж – когда человек подлежал обязательному государственному пенсионному страхованию, а взносы в Пенсионный фонд уплачивались в размере не менее минимального. Подтвердить стаж можно с помощью:

трудовой книжки, являющейся основным документом;

справок с места работы или учебы;

документов из архивов;

данных реестра застрахованных лиц, хранящего информацию с 2004 года.

Читайте также: Двойной стаж: кто получает право на досрочную пенсию в Украине

Для периодов трудовой деятельности до 2004 года необходимо предоставить бумажные документы, которые затем вносятся в электронный реестр. Если информация о стаже уже есть в базе – пенсию могут назначить автоматически, без дополнительных обращений.

Выплата пенсии по возрасту осуществляется лицам, достигшим установленного возраста и имеющим необходимый страховой стаж. Ее размер определяется продолжительностью этого стажа и уровнем заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Граждане, которые не накопили минимальный стаж или никогда не работали официально, могут претендовать на социальную помощь вместо пенсии.

Выплата осуществляется исключительно по достижении 65-летнего возраста, и ее расчет происходит по отдельным правилам. В 2025 году размер социальной помощи определяется как разница между двумя показателями:

средним ежемесячным доходом на одного члена семьи за последние шесть месяцев;

установленным прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц, который составляет 2361 гривну.

Читайте также: Об этом молчат в ПФУ: как рождение в определенные месяцы может увеличить вашу пенсию

Размер социальной помощи ограничен и не может превышать 3 028 грн – это установленный прожиточный минимум для лиц, имеющих трудоспособность. Сумма пересматривается каждые полгода, учитывая изменения в финансовом положении и имущественных обстоятельствах семьи. Для оформления помощи необходимо обратиться в местное управление социальной защиты населения и предоставить соответствующий пакет документов, в частности:

паспорт;

идентификационный код;

декларация о доходах за последние 6 месяцев;

справка из Пенсионного фонда об отсутствии необходимого стажа.

Назначение помощи осуществляется после тщательной проверки предоставленной информации и подтверждения соответствия установленным условиям. На официальном веб-портале Пенсионного фонда Украины пользователи имеют возможность:

ознакомиться с данными своей персональной учетной карточки;

просмотреть накопленный страховой стаж;

увидеть размер уплаченных взносов и заработную плату, с которой они были начислены;

воспользоваться интерактивным пенсионным калькулятором для приблизительного расчета будущей пенсии.

Раньше мы рассказывали, на сколько вырастут пенсии у украинцев в 2026 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !