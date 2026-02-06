Украину накроет волна скандинавского происхождения: когда снова похолодает

Погода в Украине в пятницу, 6 февраля, временно станет мягче: интенсивные морозы ослабеют, а в отдельных регионах температура воздуха даже поднимется выше нуля. Поступление более теплых и более влажных атлантических воздушных масс принесло осадки, а взаимодействие восточного антициклона с западной циклонической системой повлекло за собой усиление ветра.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. По ее словам, именно сочетание этих факторов явилось причиной локальных плюсовых температур в ряде областей.

По прогнозу, в пятницу в большинстве регионов страны выпадает снег или мокрый снег, в то время как на западе и юге возможны дожди. Восточные области преимущественно пройдут без существенных осадков. Ветер ожидается юго-восточный, порывистый и местами достаточно сильный.

В ночные часы на севере и в центральных областях температура будет снижаться до -3...-8 градусов, на востоке холод усилится до -8...-12. В то же время на западе и юге столбики термометров будут удерживаться вблизи нулевой отметки. Днем 6 февраля в большинстве регионов прогнозируют -2...-7 градусов, в западных и южных областях - от -1 до +3, а в Закарпатье и в Крыму воздух прогреется до +2...+8 градусов.

В Киеве в пятницу ожидается снег в сочетании с сильным юго-восточным ветром. Температура в течение суток будет колебаться в пределах -3…-6 градусов.

В дальнейшем, по словам Натальи Диденко, в Украине сохранится относительно более теплая погода, однако с осадками. В то же время, в период с 9 по 11 февраля прогнозируется новое похолодание, связанное с возвращением антициклона.

Ранее о постепенном характере потепления также заявлял руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань. Он отмечал, что холодные и сухие воздушные массы не будут отступать резко, поэтому существенных погодных колебаний не стоит ожидать. Кроме того, уже 8–9 февраля в Украину может прийти очередная волна холода скандинавского происхождения.

Напомним, Украину ждет аномально холодный февраль.

