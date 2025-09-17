Урсула фон дер Ляен анонсировала 19-й пакет санкций ЕС против России: включающий

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что в ближайшее время будет представлен 19-й пакет санкций ЕС, направленный на российские криптоактивы, банковский сектор и энергетику. "Мы с президентом США Дональдом Трампом имели конструктивную дискуссию по усилению экономического давления на Россию. Еврокомиссия готовит новый, 19-й пакет санкций, касающийся криптоактивов, банков и энергетики".

Об этом она написала в сети Х после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Она подчеркнула, что военная экономика РФ удерживается благодаря доходам от ископаемого топлива и эти ресурсы продолжают финансировать войну против Украины.

Поэтому, по ее словам, Еврокомиссия будет настаивать на ускорении отказа ЕС от российских энергоносителей.

Напомним, Трамп нашел способ отменить санкции против России.

