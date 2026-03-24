В Колумбии разбился военный самолет: более 60 человек погибли (фото)

В Колумбии произошла масштабная авиакатастрофа военно-транспортного самолета, на борту которого находились 125 человек. В результате трагедии погибли более 60 человек, еще десятки получили ранения.

По информации СМИ, по меньшей мере 64 человека погибли в результате падения самолета во время взлета на юге страны. Об этом сообщил губернатор региона Джон Габриэль Молина.

Авария произошла с военно-транспортным самолетом Lockheed C-130 Hercules в городе Пуэрто-Легисамо, расположенном в департаменте Путумайо вблизи границы с Перу. Об этом пишут CNN, BBC.

Министр обороны Педро Санчес заявил, что причины крушения пока не установлены. В то же время он отметил, что признаков внешнего вмешательства или атаки со стороны вооруженных группировок не обнаружено. По его словам, самолет был технически исправен, а у экипажа была надлежащая подготовка.

Командующий военно-воздушными силами Карлос Сильва уточнил, что на борту находились 114 пассажиров и 11 членов экипажа. Среди пассажиров было двое полицейских и 112 военнослужащих.

По предварительным данным, самолет взлетел из аэропорта Каукая, однако вскоре начал терять высоту. Катастрофа произошла менее чем в нескольких километрах от аэродрома.

В поисково-спасательной операции участвовали местные жители, в том числе представители коренного населения. Некоторых пострадавших доставили в местную больницу, а тяжелых пациентов эвакуировали в столицу — Богота.

Как отмечается, самолет принадлежал модели C-130H — одной из модификаций серии, находящейся в эксплуатации с 1960-х годов. Его передали военно-воздушным силам Колумбии из США в 2020 году. Такие самолеты широко используются в мире благодаря возможности работать в сложных условиях.

Эта трагедия стала одной из самых масштабных авиакатастроф в Колумбии за последнее время.

Напомним, в Перу столкнулись туристические поезда.

