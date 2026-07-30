В Украине могут ввести новые ограничения для уклоняющихся: о чем идет речь

В Украине рассматривается возможность введения дополнительных ограничений для граждан, уклоняющихся от выполнения воинского долга. Среди предложенных мер — ограничение доступа к отдельным государственным услугам, возможное блокирование банковских счетов и запрет на управление транспортными средствами.

Об этом в эфире Радио Свобода сообщила военная омбудсменка Ольга Решетилова. По ее словам, необходимость таких изменений связана с необходимостью пополнения рядов Вооруженных сил Украины и проведения ротации военнослужащих, уже длительное время находящихся на передовой.

"Наша относительно мирная жизнь имеет свою цену. Оно оплачено временем, здоровьем и силами людей, годами защищающих государство. У них также есть свой ресурс, истощаются, а их семьи уже давно ждут замены", — подчеркнула Решетилова. В то же время, она не уточнила, каких именно государственных услуг могут лишить граждан в случае принятия соответствующих законодательных изменений.

В свою очередь адвокат Сергей Старенький в комментарии ТСН предположил, что возможные ограничения могут касаться наиболее востребованных административных услуг. В частности, речь идет о регистрации места жительства, оформлении сделок с недвижимостью и даже государственной регистрации брака.

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Также, по его словам, потенциально могут быть ограничены услуги по оформлению документов, в частности, получение загранпаспорта, обмена или восстановления водительского удостоверения, а также выдачи отдельных справок. Отдельно обсуждается возможность блокировки банковских счетов. Если соответствующий закон будет принят, нарушители мобилизационного законодательства могут потерять доступ к собственным средствам и осуществлять финансовые операции.

В то же время адвокат отметил, что банковские услуги не относятся к административным. Однако финансовые учреждения имеют право отказать в обслуживании клиентов, если их документы недействительны или не прошли необходимую верификацию.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях могут отменить статус УБД.

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