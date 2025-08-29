В Украине пересмотрели цены на популярные овощи: сколько придется платить

В ряде украинских супермаркетов обновили ценники на популярные сезонные овощи – огурцы и помидоры. Если томаты постепенно дешевеют, огурцы пока держатся на стабильном уровне без заметного снижения.

Наибольший спрос среди покупателей и дальше приходится именно на помидоры. Как сообщает Новости.LIVE, журналисты выяснили, как меняется стоимость этих овощей в конце августа 2025 года.

Сколько сейчас стоят помидоры в Украине

По данным исследования торговых площадок EastFruit, помидоры остаются фаворитом посреди овощей по спросу. Во второй половине августа их средняя цена снизилась: если в июле килограмм стоил в среднем 87,72 грн, то теперь – около 72,85 грн. Мы проверили предложения крупных сетей супермаркетов, чтобы выяснить, где можно приобрести помидоры по выгодной цене.

По состоянию на 26 августа 2025 стоимость томатов в различных сетях составляет:

АТБ – от 28,89 грн/кг

Сильпо – 31,90 грн/кг

Варус – 31,90 грн/кг

Метро – 46,70 грн/кг

Ашан – 55,90 грн/кг

МегаМаркет – 56,70 грн/кг

Фора – 57,90 грн/кг

Новус – 59,99 грн/кг

В указанных ценах не учтены акционные предложения и скидки. Это минимальная стоимость за килограмм томатов разных сортов, зафиксированная в официальных онлайн-магазинах ведущих супермаркетов.

Ситуация с ценами на огурцы

В конце августа диапазон стоимости огурцов сузился по сравнению с началом месяца. По информации Минфина, средняя цена на гладкие сорта в июле составила около 52,89 грн/кг, а уже через несколько недель поднялась до 58,70 грн/кг.

В то же время в части торговых сетей можно найти продукцию по более низким ценам. Удешевлению способствовал рост предложения на внутреннем рынке – в августе стартовал сбор нового урожая в тепличных хозяйствах.

Мы проверили актуальные онлайн предложения супермаркетов, и по состоянию на конец августа стоимость огурцов составляет:

Метро – 39,90 грн/кг

АТБ – 42,89 грн/кг

Фора – 44,90 грн/кг

Новус – 44,99 грн/кг

Варус – 49,90 грн/кг

Сильпо – 57,70 грн/кг

МегаМаркет – 60 грн/кг

Ашан – 70,50 грн/кг

В июле и начале августа цены на огурцы изменялись из-за резких температурных колебаний, повлекших распространение заболеваний растения. В результате объемы предложения овоща временно уменьшились, однако позже ситуация на украинском рынке выровнялась.

