В Украине подешевел популярный овощ: какая цена за килограмм

В Украине на этой неделе оптовые цены на огурцы снизились и сейчас колеблются в пределах 80–105 грн за килограмм, что примерно на 17% меньше недели назад. Как отмечают аналитики, производители вынуждены снижать отпускные цены из-за ослабления спроса.

Об этом сообщает EastFruit. Продолжительный рост стоимости тепличных огурцов в предыдущие месяцы негативно повлиял на продажи, что привело к накоплению нереализованной продукции.

Сезон сбыта отечественных огурцов почти завершился, потому на внутреннем рынке преобладают импортные тепличные овощи. Дополнительным фактором понижения цен стало увеличение количества продукта среднего и низкого свойства.

Большинство участников рынка ожидают дальнейшего падения стоимости, ведь предложение импортных огурцов продолжает расти.

Сейчас цены на тепличные огурцы в Украине примерно на 18% ниже, чем в начале ноября прошлого года.

