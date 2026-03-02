В Украине подорожал популярный овощ: сколько стоит

В Украине в начале марта 2026 года оптовые цены на картофель продолжают демонстрировать устойчивый рост. За последнюю неделю средняя стоимость килограмма поднялась на 14% и сейчас колеблется в пределах 8–15 грн. в зависимости от качества, сорта и объема партии.

Главным драйвером удорожания стало активное оживление спроса со стороны крупных оптовых компаний и розничных сетей. Картофель остается одним из ключевых социально значимых продуктов, поэтому даже умеренный рост закупок сразу отражается на ценовой динамике. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

В то же время, предложение качественного картофеля на рынке постепенно сокращается. Многие фермеры сознательно сдерживают продажи, ожидая дальнейшего роста цен. Причина – постепенное истощение запасов в хранилищах и уверенность производителей, что текущие котировки еще не достигли сезонного максимума.

Несмотря на это, ситуация выглядит гораздо более стабильной, чем год назад. Сегодня средние оптовые цены примерно на 55% ниже, чем в конце февраля 2025 года, когда рынок переживал резкий скачок и в отдельные периоды котировки достигали 30 грн/кг. Большинство участников рынка не верят в повторение такого сценария.

Аналитики EastFruit отмечают: резкий рост к прошлогодним максимумам этого сезона маловероятен. Главный сдерживающий фактор – возможность быстрого импорта. Если внутренние цены поднимутся слишком высоко, импортный картофель (в частности, из Польши, Египта или Нидерландов) станет экономически выгодной альтернативой и быстро сбалансирует рынок.

В розничных сетях цены уже ощутимо выше оптовых. По данным "Минфина", на полках супермаркетов картофель сейчас стоит 15,9–27,4 грн/кг. Конкретные примеры:

АТБ - 12,89 грн/кг;

"Сельпо" – 20 грн/кг;

"Фора" - 15,49 грн/кг.

В ближайшие недели участники рынка ожидают дальнейшего постепенного удорожания, но без резких скачков. Динамика будет зависеть от двух ключевых факторов: темпов распродажи остатков в хранилищах и готовности фермеров активнее выводить продукцию на рынок.

