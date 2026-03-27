В Украине резко подешевел популярный овощ: сколько стоит

На украинском рынке картофеля наблюдается новое снижение цен: переизбыток продукции и невысокий спрос заставляют производителей пересматривать стоимость в сторону удешевления. За последнюю неделю цена упала примерно на 15% и сейчас колеблется в пределах 5–11 грн. за килограмм.

Такие данные приводят аналитики проекта EastFruit, отмечая, что текущий уровень цен является одним из самых низких за последние сезоны.

Что происходит на рынке

Специалисты выделяют несколько причин нынешнего снижения стоимости:

Погодные условия хранения урожая. Из-за потепления аграрии активнее выводят остатки продукции на рынок. Часть картофеля сохраняется в условиях, не гарантирующих долговременного качества, поэтому фермеры пытаются продать его как можно скорее, чтобы избежать потерь.

Низкое качество продукции. Значительная часть товара относится к некондиции, которая дополнительно давит на рынок и увеличивает предложение, превышающее спрос.

Слабая активность покупателей. Несмотря на снижение цен, закупки остаются сдержанными: торговые сети и оптовые покупатели не спешат формировать запасы, ожидая еще более низких цен или появления ранних овощей.

По сравнению с прошлым годом ситуация резко изменилась: сейчас картофель стоит примерно на 62% дешевле, чем в марте 2025 года. Ожидания весеннего подорожания пока не оправдались – рынок остается профицитным, а тенденция цен – нисходящей.

Стоит ли ждать роста цен

Президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник отмечает, что большинство базовых овощей сейчас продаются по низким ценам, иногда — на уровне себестоимости. Средняя стоимость картофеля, моркови, свеклы, лука и капусты составляет около 10 грн/кг, а отпускные цены по хозяйствам — примерно 6–7 грн/кг.

Эксперт объясняет, что в 2025 году аграрии значительно расширили площади под овощными культурами, что привело к перепроизводству. В то же время спрос снижается, в частности из-за уменьшения покупательной способности населения и демографических факторов.

Несмотря на инфляцию, рост курса валют и девальвационные процессы, цены на базовые овощи не повышаются из-за избыточного предложения. В краткосрочной перспективе существенного роста стоимости тоже не ожидается, ведь фермеры вынуждены распродавать остатки прошлогоднего урожая.

В то же время продукция нового сезона может быть дороже из-за роста себестоимости и сокращения посевных площадей. Как отмечает эксперт, низкие цены уже влияют на решения фермеров — многие из них могут отказаться от выращивания некоторых культур в следующем сезоне.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!