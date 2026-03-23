В Украине резко подорожал популярный овощ: сколько стоит

Цены на огурцы в Украине существенно выросли и колеблются в пределах 135–175 грн за килограмм. Удорожание связано с уменьшением объемов урожая и ограниченным предложением на рынке. В то же время в ближайшей перспективе возможно снижение стоимости при увеличении производства в тепличных хозяйствах.

Об этом сообщает EastFruit, отмечая, что причины роста цен комплексны: одновременно сократился объем предложения и повысился спрос, что привело к дефициту.

На сегодняшний день украинские тепличные комбинаты реализуют огурцы по указанным ценам, что примерно на 10% больше по сравнению с концом предыдущей недели. Основным фактором удорожания стало снижение урожайности из-за неблагоприятных погодных условий — похолодания и нехватки солнечного света. Это замедлило рост овощей и снизило объемы сбора.

Несмотря на рост цен, спрос на огурцы остается стабильно высоким и даже показывает оживление. Поскольку этот овощ входит в базовую потребительскую корзину украинцев, потребители продолжают покупать ее даже по более высокой цене, что позволяет производителям удерживать новый уровень стоимости. Дополнительным фактором стало уменьшение импорта, в том числе из Турции, из-за сезонных ограничений. В предыдущие периоды импорт сдерживал рост цен, однако в настоящее время его влияние минимально.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, тепличные огурцы в Украине подорожали примерно на 34%.

Несмотря на текущее повышение стоимости, участники рынка прогнозируют вероятное удешевление в будущем. Это станет реальным при улучшении погодных условий и увеличении объемов производства в теплицах. В то же время в ближайшее время резкого падения цен ожидать не стоит.

По данным Минфина, по состоянию на 22 марта средняя розничная цена огурцов в супермаркетах составляет около 173,18 грн/кг. Мониторинг цен в крупнейших торговых сетях показывает, что самые доступные предложения выглядят так: у АТБ огурцы стоят примерно 175,89 грн/кг, у "Сильпо" — около 189 грн/кг, и у Varus также ориентировочно 189 грн/кг.

