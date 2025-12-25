В Украине резко упали цены на популярный продукт: какая стоимость

В Украине продолжается падение закупочных цен на молоко-сырье по всем сортам на фоне излишка продукции и слабого спроса. Такая ситуация подтверждается текущими ценовыми показателями и оценками отраслевых аналитиков.

В настоящее время молоко экстра сорта реализуется в среднем по 15,30 грн/кг с диапазоном от 14,80 до 16,00 грн/кг. Высший сорт продается по 15,20 грн/кг (14,70–15,80 грн/кг), а первый сорт подешевел до 14,80 грн/кг с минимальной ценой 14,00 грн/кг. Об этом сообщает Ассоциация производителей.

Похожая тенденция наблюдается и на мировом рынке: избыток молочных продуктов в США и Европе приводит к тому, что даже при низких ценах на сырье производство сливочного и сухого обезжиренного молока остается убыточным. Эксперты отмечают, что рынки не могут быстро поглотить избыточные объемы продукции, что и создает дополнительное давление на цены.

Прогнозы на 2026 год остаются сдержанными. Аналитик АВМ Георгий Кухалейшвили прогнозирует новую волну понижения закупочных цен уже в начале года. По его словам, излишки молока-сырья, которые накопятся на предприятиях во время новогодних праздников, когда традиционно наблюдается затишье на рынке, повлекут за собой дальнейшее падение цен. Быстрого восстановления следует ожидать не раньше конца третьего квартала 2026 г., когда прогнозируется стабилизация баланса между спросом и предложением.

До этого времени молочному рынку придется работать в условиях низких закупочных цен и избыточного предложения. Напомним, что, по расчетам Института аграрной экономики, средняя стоимость новогоднего стола для семьи из четырех человек на начало декабря 2025 составила 3980 грн, что на 10,7% больше, чем в прошлом.

