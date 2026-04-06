В Украине резко выросли цены на популярный овощ: сколько стоят

Цены на помидоры в Украине резко пошли вверх — на оптовых рынках они уже достигают 150–170 грн за килограмм, что примерно на 66% больше, чем в прошлом. Причинами стали ограниченные объемы производства и неблагоприятные погодные условия.

По данным аналитиков EastFruit, на рынке уже появились первые партии украинских тепличных томатов. Однако их недостаточно, чтобы повлиять на ситуацию – наоборот, цены продолжают расти.

В этом году сезон стартовал примерно на полторы недели раньше, чем в 2025-м, но это не привело к увеличению предложения. Из-за погодных условий созревание овощей замедлилось, поэтому производители пока не могут обеспечить большие объемы продукции. В результате, на рынке формируется дефицит.

Первые украинские тепличные помидоры продаются по 150–170 грн/кг. Несмотря на высокую стоимость спрос остается стабильным, что позволяет продавцам удерживать цены на высоком уровне.

Участники рынка прогнозируют, что существенное увеличение предложения возможно не ранее чем через две недели. К тому времени ключевую роль играет импорт, в том числе из Турции. Турецкие томаты пока дешевле — около 130–150 грн/кг, и именно они частично сдерживают дальнейшее удорожание.

Впрочем, даже при появлении большего количества украинской продукции резкого снижения цен не ожидается. Высокие затраты на энергоносители и логистику, а также погодные риски и дальше будут влиять на рынок.

