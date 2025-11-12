В Украине стремительно дешевеет популярный овощ: какая стоимость килограмма

Оптовые цены на тепличные помидоры в Украине в конце недели снизились до 70–80 грн за килограмм, что примерно на 13% меньше, чем в прошлую пятницу. Основной причиной удешевления стало резкое падение спроса на томаты, а также ухудшение качества поступающей в продажу продукции.

Предприниматели, стремясь заработать больше, в последнее время придерживали овощи на складах в надежде на дальнейший рост цен. Об этом пишет EastFruit.

Однако длительное хранение негативно повлияло на качество, что в конце концов повлекло за собой снижение спроса и падение стоимости. К тому же большинство тепличных хозяйств уже завершили сбор урожая, поэтому сейчас на рынке остаются преимущественно остаточные партии с более низкими качественными показателями. Хотя предложение снизилось, спрос сократился еще больше, поэтому цена продолжает падать.

Стоимость украинских тепличных томатов почти сравнялась с показателями прошлого года, и, по прогнозам экспертов, тенденция к удешевлению может сохраниться и в дальнейшем. В торговых сетях ситуация похожая: в Varus томаты продаются по 89,9 грн. за килограмм, в АТБ — по 99,89 грн., а в "Сильпо" — около 127,6 грн. за килограмм.

По словам эксперта Тараса Баштанника, сейчас нет оснований для роста цен на другие овощи, такие как картофель, свекла, морковь, лук и капуста, ведь у производителей нет достаточных мощностей для длительного хранения урожая. Экономист Олег Пендзин добавляет, что даже в случае использования генераторов из-за отключения электроэнергии это не приведет к существенному удорожанию продуктов — не более чем на 1,5%. В декабре ожидается традиционный сезонный рост цен на продовольствие.

