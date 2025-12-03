В Украине запускают программу адаптации ветеранов: о чем идет речь

В Украине внедряют программы адаптации для ветеранов с полной или частичной потерей зрения или конечностей, а также планируют новые инициативы, позволяющие лечить и поддерживать тех, кого раньше считали безнадежными. Особенно сложно социализироваться ветеранам с визуально заметными деформациями, прежде всего, на лице.

Для таких случаев уже действует программа адаптации людей с нарушениями зрения, сейчас учится вторая группа, раньше это финансировали волонтеры. Государство компенсирует расходы на предоставление услуг, чтобы люди могли овладеть бытовыми навыками и жить самостоятельно. Рассматривается также переоборудование жилья – это вопрос на стадии проработки. Об этом в интервью РБК-Украина рассказала министерша по делам ветеранов Наталья Калмыкова.

С января 2026 г. заработает длительное лечение после боевых травм. "Это даст шанс восстановить тех, на ком раньше ставили крест, или обеспечить достойный уход и попечительство для тех, кого невозможно полностью вылечить", - отметила Калмыкова.

В том же году стартует программа абилитации для потерявших руку или ногу. После медицинской реабилитации человек часто не может обслуживать себя в обиходе, поэтому государство будет оплачивать обучение у специалистов. "Это именно те программы, которые закрывают пробелы, о которых пишут в соцсетях: что ветерана бросили, что он не может сам", - объяснила министерша.

Дополнительно ветераны смогут бесплатно лечить рубцы и шрамы.

Специалисты по сопровождению работают с бойцами непосредственно по возвращении с фронта — контакты доступны через "Действие", или специалисты сами выходят на связь. Онлайн все государственные услуги собраны на платформе "Ветеран PRO" с подробными инструкциями: какие документы нужны, куда обращаться, как получить результат.

Напомним, часть военных получит дополнительные 27 тысяч в декабре.

