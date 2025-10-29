В Украину возвращается тепло: прогноз погоды в Украине на 30 октября

Уже завтра, 30 октября, в Украину вернется ощутимое потепление. Осадки прекратятся, а в некоторых регионах температура поднимется до +18°C.

Октябрь завершится довольно мягкой ноте — погода порадует теплом и солнцем. В течение дня воздух прогреется до +12...+16°C, а на юге и западе страны местами столбики термометров достигнут +18°C. Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Прохладнее всего будет на северо-востоке — в Сумской, Харьковской и Полтавской областях, где ожидается +10...+13°C, что также является комфортным показателем для конца октября.

Ночью кратковременные дожди возможны только на востоке, а ближе к вечеру в некоторых западных областях. В то же время, днем по всей территории Украины будет преобладать сухая и солнечная погода.

В Киеве завтра без осадков, температура воздуха днем составит около +14°C.

"Итак, четверг подарит нам приятное потепление — своеобразную компенсацию за отсутствие настоящего бабьего лета", — подытожила Наталья Диденко.

