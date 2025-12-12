В Укрэнерго предупредили о самом худшем сценарии для украинцев: света не будет постоянно

Длительные морозы ниже -10°C, которые держатся неделю, могут спровоцировать аварийные и почасовые отключения электроэнергии по всей стране. В таких условиях импорт и внутренние источники не покроют нагрузку — придется прибегать к графикам и аварийным отключениям.

Об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона. "Для нас критичен длительный — где-то не менее недели — период с температурами -10 и ниже. При этом потребление энергосистемы может возрасти достаточно сильно".

В то же время, Зайченко заверил: без новых ударов по энергетике ситуация не ухудшится более четырех отключений в сутки. "Прогнозы - дело неблагодарное в наше время, потому что мы каждый день под атаками агрессора", - добавил он.

Напомним, эксперт дал неутешительный прогноз по графикам отключения.

