Вблизи Филиппин затонул паром: погибли 15 человек (фото)

У побережья Филиппин потерпел крушение межостровный паром, на борту которого находились более 350 человек. Большинство пассажиров и членов экипажа удалось спасти, однако трагедия унесла жизни по меньшей мере 15 человек.

Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на заявление командующего филиппинской береговой охраной Ромеля Дуа. По официальной информации, речь идет о грузово-пассажирском судне M/V Trisha Kerstin 3, которое совершало рейс из портового города Замбоанга в остров Холо в провинции Сулу. На борту находились 332 пассажира и 27 членов экипажа. По предварительным данным, паром начал тонуть из-за технической неисправности.

Читайте также: Пассажирский поезд сошел с рельсов в Мексике: по меньшей мере 13 погибших (фото)

К масштабной спасательной операции были привлечены корабли береговой охраны и Военно-морских сил, а также авиация — самолет наблюдения, вертолет ВВС Филиппин Black Hawk. Помощь оказывали и местные рыбаки, выходившие в море на собственных лодках.

По данным береговой охраны, 316 человек были спасены. В то же время в районе катастрофы спасатели обнаружили по меньшей мере 15 погибших, тела которых обнаружили в воде вблизи судна. Спасательные и поисковые работы продолжались несколько часов.

Напомним, в Перу столкнулись туристические поезда.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!