Зеленский подписал закон о независимости НАБУ и САП

Верховная Рада поддержала в целом законопроект, инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским, направленным на усиление независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). За соответствующий документ проголосовал 331 народный депутат.

Об этом сообщается на сайте ВРУ. Закон был принят с учетом изменений в Уголовный процессуальный кодекс, которые ранее вызывали беспокойство из-за угрозы функционирования антикоррупционной системы. Новая редакция направлена на укрепление автономности НАБУ и САП, а также защиту от влияния государства-агрессора.

Одной из ключевых целей документа является закрепление статуса САП как независимого органа, самостоятельно осуществляющего процессуальное руководство по делам, подследственным НАБУ. Закон вводит новые превентивные и контрразведывательные механизмы защиты антикоррупционных институций, а также ограничивает возможности вмешательства других государственных структур в их деятельность.

Предусмотрено, что генеральный прокурор будет иметь право выдавать письменные указания, за исключением детективов и подразделения внутреннего контроля НАБУ. В то же время, прокуроры САП смогут изменять или отозвать свои апелляционные и кассационные жалобы, а также заявления о пересмотре решений.

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Генеральный прокурор получит право передавать расследование в другие органы в случае неэффективности Бюро экономической безопасности или в условиях военного положения, но с ограничением по делам НАБУ, которые могут быть переданы только в особых случаях.

Закон уточняет, что следователи и прокуроры вправе выполнять процессуальные действия, включая негласные, по письменному поручению. Для НАБУ такое поручение может быть выдано только прокурором САП или детективом. Кроме того, предусмотрена возможность определения прокурором САП подследственности определенного дела НАБУ, если нарушение нанесло существенный ущерб государственным интересам или правам человека.

Особое внимание уделено регулированию полномочий по сообщению о подозрении чиновникам, среди которых директор НАБУ, прокуроры САП и другие — это оставлено за генеральным прокурором или руководителем САП. Принятый закон также ограничивает вмешательство руководства Офиса Генпрокурора в деятельность прокуроров САП.

Предусмотрены меры по проверке добродетели сотрудников антикоррупционных и правоохранительных органов, имеющих доступ к государственной тайне. Такие проверки, включая тестирование на полиграфе, должны проводиться не реже одного раза в два года по методике, согласованной с СБУ. В течение шести месяцев после вступления закона в силу Служба безопасности должна проверить всех сотрудников, имеющих доступ к гостайне, на предмет возможного сотрудничества с врагом.

Также законом обязуется Министерство юстиции и Офис Генпрокурора активизировать работу по возвращению в Украину лиц, скрывающихся за границей от правосудия. При необходимости они должны совместно с Кабинетом Министров подготовить изменения в законодательство для усовершенствования экстрадиционных процедур.

Кроме того, новые положения устраняют ряд норм, которые ранее давали широкие полномочия генеральному прокурору в области назначений и распределения дел, в частности, по определению подследственности. Также отменяются положения, позволяющие отдельным должностным лицам пользоваться особым процессуальным статусом, в том числе по порядку закрытия производств.

Напомним, Зеленский подал в Совет законопроект с нормами о независимости НАБУ и САП.

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