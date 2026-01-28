Выплаты военным в феврале: каким будет размер

В 2026 году государство не планирует увеличивать основные выплаты военнослужащим – в госбюджете сохранили те же суммы, что действовали в 2025-м. Поэтому в феврале украинские защитники будут получать денежное довольствие на уровне прошлого года.

От чего зависит сумма выплат

Размер денежного довольствия зависит от нескольких факторов:

воинское звание;

должность;

выслуга лет;

род войск и специфика службы;

место несения службы;

сложность и интенсивность задач.

Минимальный должностной оклад военнослужащего, установленный в начале 2023 года, составляет 20 130 грн. Эта сумма закреплена Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и постановлением Кабмина №704.

В некоторых элитных подразделениях (ССО, ДШУ, Морская пехота ВМС и т.п.) базовые оклады несколько выше.

Доплаты за боевые задания в феврале 2026 года

Кроме основного оклада, военным начисляют дополнительные выплаты в зависимости от участия в боевых действиях:

30 000 грн - за выполнение специальных задач по боевым приказам (логистика, разминирование, ПВО, оборона объектов критической инфраструктуры);

50 000 грн - за выполнение боевых задач в составе органов военного управления, штабов и командования;

100 000 грн - за непосредственное участие в боевых действиях на линии столкновения или на временно оккупированной территории.

Эти доплаты начисляются пропорционально дням участия в боевых действиях. К примеру, если защитник провел на передовой 15 дней, он получит около 50 000 грн дополнительной выплаты (100 000 грн / 30 дней × 15).

Кроме того, некоторые военнослужащие могут получить в феврале:

накопительная доплата 70 000 грн за 30 дней пребывания на передовой;

оздоровительные выплаты;

материальную помощь;

компенсацию за подъем на новое место службы.

Когда военным поступят деньги за январь

Согласно информации Портала социального обеспечения Министерства обороны Украины, денежное довольствие за предыдущий месяц выплачивается до 20 числа текущего месяца.

Если финансирование воинской части поступит позже, выплаты на карточки должны быть перечислены в течение трех рабочих дней после получения средств частью.

Следовательно, выплаты за январь 2026 военнослужащие должны получить до 20 февраля. Если средства поступят в часть после этой даты, задержкой это не считается — выплаты просто производят в трехдневный срок после поступления финансирования.

Кратко о главном

Основной оклад – от 20 130 грн (зависит от звания, должности, выслуги).

Дополнительные выплаты: 30 000, 50 000 или 100 000 грн - в зависимости от задач и дней участия в боевых действиях.

Выплаты за январь – до 20 февраля 2026 года (или +3 рабочих дня после поступления финансирования в часть).

Увеличение основных выплат в госбюджете-2026 не предусмотрено.

