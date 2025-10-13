Япония впереди: какой кроссовер стал самым популярным в мире

Глобальный отчет, объединяющий данные о регистрации авто в 162 странах за период с января по август 2025 года, засвидетельствовал смену лидера на мировом рынке. Впервые в истории самым популярным автомобилем мира стала Toyota RAV4, сместившая с первого места многолетнего фаворита – Toyota Corolla.

Об этом сообщило издание Focus2move.

ТОП-10 самых продаваемых моделей в мире

Несмотря на то, что модели с двигателями внутреннего сгорания остаются доминантными, электромобили постепенно наращивают долю рынка. В то же время, такие гиганты, как Tesla и BYD, столкнулись с проблемами — от нехватки зарядной инфраструктуры до перебоев в глобальных цепях поставок.

Toyota RAV4 - новый лидер мировых продаж, +2 позиции, рост продаж +1,1%. Toyota Corolla - второе место, спад спроса -8,8%. Ford F-Series – подъем на 1 позицию, значительный рост +12,2%. Tesla Model Y – падение на 2 позиции, продажи снизились на –11,3%. Honda CR-V – удерживает позицию, стабильный рост +1%. Chevrolet Silverado – сохранил позицию благодаря приросту +6%. Toyota Camry - подъем на 2 места, один из самых больших ростов в десятке +11,8%. Hyundai Tucson - минус 1 позиция, несмотря на увеличение продаж +3,2%. Toyota Hilux – также потерял 1 место, рост лишь +0,8%. Kia Sportage – замыкает десятку, спад –0,6%.

Стремительный прорыв Geely

Особое внимание эксперты обращают на модель Geely Xingyuan, которая совершила рекордный рывок — сразу на 2181 позицию вверх, заняв 114 место в мировом рейтинге. Такой результат подчеркивает амбиции китайского бренда Geely, активно укрепляющего свои позиции на глобальном рынке.

