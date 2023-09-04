Зачем сбивать белки в медной миске: лайфхак, о котором мало кто знает

Кулинары во время приготовления бисквитов, меренг, муссов и суфле сбивают яичные белки до устойчивых пиков. Устойчивые пики образуются, когда белки полностью отделяются от сыворотки и образуют устойчивую структуру, которая может держать свою форму даже под давлением.

Чтобы получить устойчивые пики, белки необходимо взбивать на высокой скорости, пока они не станут глянцевыми и плотными. Когда мы переворачиваем миску со взбитыми белками, они не должны стекать.

Эксперты из ScienceNotes отмечают, что белки для стойких пиков нужно сбивать в медной посуде. Объясняется, что образование пены и пиков занимает немного больше времени с помощью медной чаши, но стабилизирует белки благодаря образованию медно-кональбуминового комплекса и изменениям сульфгидрильной реактивности.

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"Когда вы сбиваете яичные белки (или используете миксер), несколько ионов меди мигрируют из миски в белки. Эти ионы меди образуют золотисто-желтый кональбумин-медный комплекс. Этот кональбумин-медный комплекс более стабилен, чем кональбумин сам по себе, поэтому я меньше реагируют на температуру. Медь также приводит к образованию дисульфидно-связанного димера, который уменьшает поверхностное натяжение и эластичность", – пояснили эксперты.

Отмечается также, что влияние дисульфидные связи не является главным фактором повышения стабильности яичного белка. Железо и цинк также образуют комплексы с кональбумином. Однако чаши из нержавеющей стали не дают такого же преимущества, как медные чаши, поскольку эти металлические комплексы не стабилизируют пену.

Если у вас нет дома медной посуды, специалисты говорят, что для устойчивых пиков можно использовать кислоты, в частности, винный камень, лимонный сок или уксус. Слабая кислота снижает рН яичного белка, что замедляет образование дисульфидных связей и сохраняет стабильность пены.

Какие пропорции добавления кислот к белкам:

Добавьте от 1/8 до 1/4 чайной ложки винного камня на яичный белок или 1/2 чайной ложки на стакан яичного белка.

Используйте от 1/4 до 1/2 чайной ложки лимонного сока на один яичный белок.

Добавить от 1/4 до 1/2 чайной ложки белого уксуса на яичный белок.

Отмечается также, что влияние дисульфидные связи не является главным фактором повышения стабильности яичного белка. Железо и цинк также образуют комплексы с кональбумином. Однако чаши из нержавеющей стали не дают такого же преимущества, как медные чаши, поскольку эти металлические комплексы не стабилизируют пену.

Яичные белки комнатной температуры разрыхляются быстрее холодных, а холодные белки лучше сохраняют свою структуру. Итак, яичные белки комнатной температуры лучше использовать для выпечки, тогда как холодные яичные белки лучше всего подходят для меренг.

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